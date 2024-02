Les 7 lois de la minceur. Comment perdre (enfin !) ces kilos dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser

Comment perdre (enfin ! ) ces kilos dont vous n'arrivez jamais à vous débarrasser Vous enchaînez les régimes, mais vous finissez toujours par reprendre du poids (et un peu de mésestime au passage) ? Vous aimeriez vous sentir mieux dans votre peau sans vous priver pour autant ? Et si la solution était de comprendre les 7 lois qui régissent votre métabolisme, pour faire enfin la paix avec votre corps ? Marie-Laure André, experte de renom international, qui a déjà accompagné des milliers de personnes vers une alimentation plus saine sans contraintes, propose sa méthode révolutionnaire. - Les bases de l'équilibre nutritionnel, pour faire le point sur l'alimentation et les quantités qui vous correspondent, identifier vos besoins énergétiques et fixer votre poids idéal à atteindre. - 20 semaines de coaching saisonnier et 50 recettes saines pour passer à l'action. - Des conseils pratiques sur la diététique, un circuit fitness 100 % accessible et des exercices efficaces pour vous reconnecter à vos sensations.