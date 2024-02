Histoire de la sécurité européenne depuis 1945. De la guerre froide à la guerre en Ukraine

Avec la déstabilisation du Moyen-Orient, la crise migratoire, les attentats terroristes, le retour de la menace russe, le Brexit ou encore l'élection de Donald Trump, la décennie 2010 a semblé redéfinir les contours de la sécurité européenne, en rappelant combien celle-ci reposait sur un fragile équilibre élaboré progressivement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est sur l'émergence et le développement des principes, des acteurs et des outils de cette sécurité qu'entend revenir cet ouvrage, sans se borner à la seule histoire de la guerre froide et en tenant compte de la diversité politique et géographique du Vieux continent. L'objectif de cette synthèse est d'inscrire dans le temps long les mécanismes qui président aux paramètres de la sécurité des Européens, en insistant sur les ruptures et continuités de la période qui s'étend de 1945 à nos jours, qu'il s'agisse du rôle de l'OTAN et des Etats-Unis, de celui de l'URSS et de la Russie, des enjeux de la dissuasion nucléaire, des négociations de désarmement et de sécurité collective, des aléas de la politique européenne de défense, de la lutte contre le terrorisme ou de la dépendance énergétique aux régions extra-européennes. En livrant une analyse à la fois thématique et chronologique de ces questions, l'ouvrage souhaite fournir les clés de compréhension d'un enjeu majeur des relations internationales qui, avec le début de la guerre en Ukraine, s'inscrit dans une dramatique actualité.