L'Ile des esclaves

- Le texte intégral de l'oeuvre annoté et des questionnaires - Présentation de Marivaux et de son époque - Présentation des personnages de l'oeuvre - Etude du genre de l'oeuvre et de ses thèmes principaux - Le théâtre de Marivaux dans l'histoire des arts : une riche iconographie commentée - Un groupement de textes pour approfondir l'étude thématique de l'oeuvre