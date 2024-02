Le Horla. Et autres nouvelles fantastiques

Le narrateur du Horla est-il hanté par un être invisible ou bien est-il en proie à une étrange folie ? Lui-même s'interroge. Quant à Jacques Parent, qui meurt "fou dans une maison de santé", n'était-il pas en réalité doté de pouvoirs magnétiques ? Au coeur de chacune des nouvelles fantastiques réunies ici, la même question angoissante trouble personnages et lecteurs : est-ce possible ? Est-il possible qu'une créature ne se reflète pas dans un miroir, qu'un mort ou une morte revienne, qu'une main coupée puisse d'elle-même commettre un meurtre ? En maître de l'écriture fantastique à la frontière de la réalité et du surnaturel, Guy de Maupassant, qui se dépeint comme un "illusionniste", suscite à chaque page frissons et interrogations.