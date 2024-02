Ciaphas Cain Tome 9 : Le Bien Suprême

Lorsque le monde de Quadravidia est attaqué par les T'au insidieux, un seul homme peut contrer ces néfastes xénos et sauver la planète, au nom de l'Empereur : le héros légendaire de l'Imperium, Commissaire Ciaphas Cain. Toutefois quand les extraterrestres demandent un cessez-le-feu, Cain s'attend au pire, et ses craintes sont exaucées sous la forme d'une terrible menace... Les Tyranides sont en approche ! Une flotte ruche se dirige sur Quadravidia, Cain doit donc tenter de forger une alliance entre l'Imperium et les T'au... mais peut-il vraiment faire confiance à ces xénos insondables ?