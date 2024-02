Star Wars - Dark Droids. Prologue

Alors que les Rebelles découvrent la construction d'une deuxième Etoile de la Mort, Dark Vador semble avoir besoin du Docteur Aphra pour reprendre le contrôle de la Force. Pendant ce temps, Valance fait de nouveau équipe avec les plus dangereux chasseurs de prime de l'univers dont... Boba Fett ! NOTES DE L'EDITEUR Depuis War of the Bounty Hunters, Panini Comics propose les séries Star Wars se déroulant entre L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi dans un softcover (et en hardcover pour la version collector) avant la publication de chaque titre en solo. Nous sommes ici dans la période entre la fin de la trilogie de Qi'ra et l'Aube Ecarlate, et la prochaine grande saga Dark Droids.