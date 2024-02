Star Wars - La Haute République Tome 2

La bataille de Jedha continue ! Alors que Tey Sirrek défend le Temple du Kyber, Vildar Mac est enterré vivant. Il croit en la Force pour l'aider à s'en tirer mais Vildar est un Jedi en proie aux doutes, marqué par un passé qu'il aurait dû oublier il y a des années. Qui peut lui venir en aide alors que la Ville Sainte se déchire ? Vildar, Tey et Matthea Cathley voient leurs ennemis se rapprocher... La saga de la Haute République se déroule plusieurs centaines d'années avant celle de Skywalker. Après une première phase qui a remporté un grand succès auprès des fans entre 2021 et 2022, cette deuxième phase (qui sera plus courte) nous ramène dans le temps, environ 150 ans avant la phase I. Les lecteurs découvriront des secrets et des informations sur les personnages (et leurs ancêtres) rencontrés lors de la phase I.