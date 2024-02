Parler le néerlandais en voyage, le compagnon indispensable pour voyager en toute sérénité et se débrouiller dans toutes les situations ! La première partie propose : un sommaire détaillé, une petite histoire de la langue, une grammaire concise pour maîtriser l'essentiel de la langue. La seconde propose : un grand nombre de phrases usuelles et d'indications de prononciation, des informations sur la culture et les pratiques locales, un lexique gastronomique pour découvrir la cuisine du pays et les principaux plats régionaux. La troisième propose : un lexique d'environ 4 500 mots et expressions. En supplément : => Les adresses et numéros de téléphone utiles à l'étranger, les fêtes et jours fériés, supplément de la nouvelle édition : un guide culturel et touristique répertoriant tous les plus beaux monuments à visiter !