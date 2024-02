The Alpine Climber. Tome 1

Yasushi Yamanoi est un alpiniste de renommée mondiale. En défiant les monts les plus dangereux de la planète et en empruntant des voies encore inconnues, il a gravé son nom dans l'histoire mondiale de l'alpinisme. Fasciné par la montagne depuis le primaire, il développe sa passion, perfectionne ses compétences et s'embarque dans une vie incroyable entièrement dévouée à l'alpinisme. The Alpine Climber retrace le parcours incroyable d'une légende de l'alpinisme par le scénariste Kunihiko Yokomizo et le dessinateur Takuro Yamaji.