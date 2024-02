Rick & Morty Intégrale Tome 1

Rick et Morty font peau neuve ! La série culte s'offre une édition intégrale en six tomes et se pare de couvertures exclusives inédites en France. Dans ce premier tome qui rassemble les opus 1 et 2 déjà parus chez HiComics, (re)découvrez les aventures intergalactiques et déjantées du scientifique le plus dingue du multivers et de son petit-fils Morty Smith. Venez pour les blagues, restez pour la dévastation de votre âme. " Ce genre de tome permet vraiment aux comics de se transcender et d'offrir bien plus qu'un produit dérivé à l'excellente série TV qu'est Rick and Morty. " CBR. com " Digne des meilleurs épisodes de Rick & Morty, sauf que Rick semble encore plus dingue que dans la série ! " Goodreads. com