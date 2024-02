Le guide Terre vivante du potager productif et écologique. Bonnes pratiques, optimisation de l'espace, choix des variétés... des récoltes toute l'année

Tous les conseils pour rendre son potager ultra productif à moindre coût et se nourrir de légumes frais tous les jours, toute l'année ! Bien organiser son potager, nourrir son sol, réussir ses semis et ses plantations, adopter les bons gestes en matière de paillage, d'arrosage etc., optimiser la surface et le planning de culture, choisir les bonnes variétés, bien conserver ses récoltes...