L'or des marées Tome 4

Une saga maritime, humaine et romanesque. Yves Kerléo a monté une belle affaire de goémonier en partenariat avec Eugène Lemarchand, industriel du Conquet. Mais quand le fils de ce dernier revient d'exil et leur tend un piège, ils se retrouvent tous deux au bord de la ruine. Leur salut réside dans le renflouement du Vesper, un cargo échoué sur les récifs au large de Bannalec, et dont on dit que les cales sont remplies de mille trésors. Mais ce projet supposera de former des équipes peu habituées aux risques de la mer, et ils apprendront ce qu'il en coûte de devenir des pilleurs d'épave... Les auteurs des Chasseurs d'écume nous proposent une nouvelle saga de l'océan au souffle romanesque, adaptée du roman best-seller de Joël Raguénès, Le Pain de la mer.