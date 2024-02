Tu peux rentrer chez toi

Nina, trente et un ans, aime les chats, Ryan Reynolds et les couchers de soleil. Accessoirement, elle officie en tant qu'inspectrice, coriace et féministe. Le jour elle retrouve enfin l'homme qu'elle cherchait au fin fond d'un entrepôt, ligoté à un diable, une balle dans la tête, les parents de la victime pointent du doigt Susan, l'épouse, qu'ils disent violente et manipulatrice. Mais Susan a un alibi, et pas des moindres : elle était dans un centre pour femmes battues le soir du meurtre. Un lieu que personne ne connaît, pas même la police, mais vers lequel plusieurs affaires classées convergent. Chaque fois, des maris violents assassinés. Et, chaque fois, le même alibi pour les veuves. Pour tirer cette histoire au clair, Nina décide d'infiltrer les lieux, sans imaginer à qui elle s'attaque... Quand une femme devient flic par désir de vengeance, ça fait des étincelles. Et un personnage féminin passionnant, croqué par un quasi-octogénaire qui semble avoir attendu le raz-de-marée #MeToo toute sa vie pour chevaucher la vague en s'amusant comme un jeune homme. La Marseillaise. Traduction de l'anglais (Etats-Unis) par Claire Breton.