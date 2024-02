Devenez un crack des tests psychotechniques en 30 jours. Concours, examens, entretiens d'embauche, 3e édition

Adoptez ce programme ludique et efficace pour découvrir, réviser et maîtriser tous les types de tests psychotechniques. Progressez grâce à des exercices variés : logique verbale, concentration, raisonnement logique et numérique, organisation et énigmes. Devenez un crack ! Au bout de 30 jours, passez notre test chronométré de 1 heure pour savoir si vous êtes enfin devenu un crack des tests psychotechniques. Chaque jour, évaluez votre niveau de départ, domptez la méthode grâce à des explications illustrées, entraînez-vous avec des exercices de difficulté progressive : commencez en douceur, musclez votre jeu et devenez un crack. Chaque semaine comporte un jour de repos et une activité loisir : dessins à colorier, labyrinthes...