Ours brun trouve des oeufs

Par une belle journée de printemps, Ours Brun et ses amis viennent en aide à une sturnelle qui ne trouve plus ses oeufs. C'est parti pour une quête méticuleuse... tous les recoins de la forêt sont explorés. Et, chaque fois qu'ils trouvent un oeuf, Ours Brun et ses amis le peignent de couleurs vives pour ne plus le perdre ! Une nouvelle aventure haute en couleurs pour les protagonistes de la série à succès : Ours Brun !