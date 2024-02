La trousse de secours du jardin bio

Ce livre présente 80 remède et potions toutes simples, bio et économiques pour prendre soin de soin de son jardin - apprendre à préparer des traitement 100% verts : macérations, infusions, dédoctions, fermentations et autres potions de grand-pères - découvrir les plantes à cultiver ou à acheter pour réaliser ces remèdes naturels : ail, orties, menthe, saule, sureau... - réutiliser les produits de la vie courante au jardin : bière, argile, lait, savon noir...