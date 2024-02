Un Grand Week-end à Porto et environs

Tous les sites incontournables, les dernières tendances, nos adresses coups de coeur et nos expériences uniques pour vivre un très GRAND Week-End à Porto et ses environs. Dans cette nouvelle édition : - La ville de Porto bien sûr, mais aussi ses environs accessibles en transports en commun : la magnifique vallée viticole du Douro, les villes historiques de Braga et Guimarães, ainsi que la petite cité lacustre d'Aveiro. - Une présentation, claire, moderne et pratique. Les carnets d'adresses sont placés à la suite de chaque visite, pour les repérer plus rapidement. - Des expériences uniques et des activités 100 % locales : participer à une dégustation de porto sur une terrasse panoramique, gagner l'océan en empruntant un vieux tramway, embarquer sur un bateau à moteur pour rejoindre le village de pêcheurs d'Afurada, apprendre à peindre les azulejos, s'initier au surf sur la plage de Matosinhos... - Notre nouvelle sélection de restos, bars avec terrasse, clubs et boutiques tendance pour s'immerger dans l'ambiance de la ville. - Les coups de coeur et les tops de nos auteurs : les plus belles vues sur le Douro, le meilleur de la nouvelle cuisine portugaise, le top des lieux où danser, une sélection de boutiques vendant du made in Portugal... - Un plan par quartier et un plan détachable avec toutes les adresses localisées.