Ecouter son corps. 44 rituels et messages pour se reconnecter à soi

44 cartes aux illustrations délicates qui représentent toutes les parties de nos corps physique, mental, émotionnel et spirituel. Un livret d'accompagnement avec pour chaque carte : le message principal, la symbolique, un rituel de connexion à soi, une question intérieure pour approfondir le message, un mantra Des interprétations introspectives pour comprendre ce qu'il se passe à l'intérieur de soi, s'aligner en conscience et envisager l'avenir en harmonie avec ses besoins et désirs intérieurs. Avec cet oracle doux et plein de sagesse, Elodie Beaucent vous propose un outil puissant de reconnexion à soi qui vous permettra d'écouter et de recevoir les messages que vos corps physique, mental, émotionnel et spirituel ont à vous transmettre.