The last survivors Tome 1 : Jelena Key

2183, le monde n'est plus ce qu'il était jadis. Depuis la chute de l'astéroïde, l'effondrement a causé des crises écologiques, climatiques, sanitaires et économiques. Les défaillances se sont alors multipliées, de nouvelles races sont apparues, mettant en danger celle des Hommes. Le pays a donc été divisé en plusieurs districts afin de préserver les humains. Cette société, dirigée par les Fondateurs, est une vraie dictature, imposant des règles strictes. C'est du moins ce que Jelena Key affirme. Elle a la chance de vivre dans une zone protégée, mais elle s'est promis de venger la mort de sa soeur Luna, assassinée trois ans plus tôt. A ses vingt ans, ayant enfin le PASS en sa possession, la jeune femme téméraire décide de partir en zone des réfugiés, les oubliés qui tentent de survivre dans ce monde. En compagnie de Nakel Burd, médecin sans frontière, et de son équipe, Jelena et un groupe d'étudiants devront s'armer de courage pour ne pas fléchir face à la misère et au danger permanent dans lequel vit ce peuple. Seront-ils assez forts pour se protéger les uns les autres contre les races extrêmement puissantes qu'ils croiseront sur leur chemin ? Rien n'est moins sûr... Leur périple ne sera pas de tout repos.