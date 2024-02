Templenkarton. Le pharaon grognon

Le plus grand archéologue égyptien, le professeur Takakreuser, se couche heureux : demain, devant les caméras du monde entier, il va ouvrir le sarcophage de Templenkarton 1er, un pharaon oublié dont la tombe est la plus riche jamais découverte. Mais cette nuit-là, le pharaon se réveille et sort de son sarcophage. Il est en pleine forme, plus grognon que jamais et se prépare à remonter sur son trône, jusqu'au moment où il se voit dans un miroir... Il se trouve fort mauvaise mine et n'a plus qu'une idée en tête, trouver un onguent qui lui rendra le teint qui faisait sa fierté. Alors il se fait tranquillement la malle...