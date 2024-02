Pirates de l'espace : Le tigre étoilé

Planète en vue ! L'équipage pirate de Jessie, Jazz et Torche découvrent la forêt de Circélan... mais aussi ses braconniers, qui capturent Torche et son phénix. En un éclair, Jessie et Jazz perdent leurs meilleurs amis ! La raison de cette capture ? La Parade, un concours de beauté où défilent les créatures aux pouvoirs les plus merveilleux et leurs propriétaires. Jessie et Jazz sont prêts à tout pour libérer leurs amis. Y compris à s'allier à la mystérieuse Amel, ex-championne de la Parade, et à son envoûtant tigre étoilé...