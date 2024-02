Philosopher et cuisiner, un mélange exquis

Philosophie et cuisine n'ont-elles rien à voir l'une avec l'autre ? Si leur mariage semble improbable, il constitue toutefois une invitation à repenser notre société avec un regard croisé plein d'espérance, de passion et d'engagement. "Une centaine de pages d'échanges passionnants.", Thuriès magazine ; "Un passionnant ouvrage autour de leur dialogue sur le thème de l'hybridation", L'Alsace ; "Un beau dialogue sur le thème de l'hybridation", Bon ; "Une savoureuse réflexion sur un mariage a priori improbable et pourtant riche de complémentarités.", Zepros.