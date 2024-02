Les falaises maudites

Solène Melchior, capitaine de police à la Brigade criminelle de Paris, Bretonne de coeur et de sang, n'a jamais rien révélé de son passé trouble, ni des motivations secrètes qui lui ont fait choisir cette voie : le jour de son douzième anniversaire, témoin d'un crime particulièrement odieux, elle n'avait échappé au massacre que par miracle... Si mettre la main sur cet assassin reste son leitmotiv, elle se retrouve confrontée à des enquêtes toujours plus sordides... Alors qu'elle revient des obsèques de son père adoptif à Saint-Brieuc, elle apprend que le serial killer qu'elle venait d'interpeller, s'est échappé d'un hôpital psychiatrique et jure de se venger d'elle. Mais c'est une tout autre enquête qu'on lui confie : un célèbre violoniste a été agressé juste avant un concert. Peu de temps après, le père du jeune homme disparaît. Ces deux affaires seraient-elles liées ?