N°6 Tome 4

Les cheveux blanchis de Shion attestent de son vieillissement accéléré et le poussent à suivre Nezumi pour percer les secrets de N° 6. La cicatrice en forme de serpent témoigne également du peu de temps qu'il lui reste. Le mystère entourant les abeilles tueuses représente leur meilleure piste dans la découverte de la manière que les autorités ont trouvée pour réguler une population épurée des éléments les moins performants. Une sélection qui s'opère dès la naissance, voire dès la conception. Shion découvre enfin la communauté des survivants d'Elyurias et la tentative de contre-pouvoir qu'ils tentent de mettre en place pour renverser l'establishment. L'auteur oppose deux mondes, riche et pauvre, le premier vivant grâce au sacrifice du second. Une vision manichéenne, mais encore très actuelle, du paradoxe social.