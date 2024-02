Selva. Le 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane

"SELVA" : ce petit mot de langue brésilienne ponctue chaque jour, depuis des années, les conversations des légionnaires servant au 3e Régiment étranger d'infanterie, signifiant tantôt un remerciement, une négation, une question, ou concrètement l'acceptation d'une mission reçue. Ne s'agit-il là que d'une coquetterie inutile, sans trop d'intérêt, sinon celui de souligner dans le langage courant l'exotisme de la forêt amazonienne ? Ou bien s'agit-il, plus que d'un simple mot de liaison, d'une idée trop riche pour être exprimée par des mots plus savants : une idée regroupant la densité et la luxuriance de la forêt équatoriale, à la fois obstacle et amie des hommes qui s'efforcent d'y servir, et l'esprit de sacrifice propre à ceux qui en connaissent le prix et les difficultés ? A l'occasion de la célébration de ses cinquante ans d'installation en Guyane, le 3e Régiment étranger d'infanterie est honoré et fier de vous annoncer la sortie d'un livre régimentaire dont l'objet principal est la spécificité de son implantation depuis 1973 : la forêt équatoriale. Selva !