Mystérieuses Affaires. Tome 2, La ballerine disparue

Un crime. Cinq adresses, cinq chapitres. Des indices à collecter... et des suspects qui ont tout à cacher. Vais-je réussir à lever le voile sur cette affaire ? Ma mère a disparu après avoir été accusée du meurtre de mon père. C'était il y a treize ans, à l'Opéra de Paris. Je suis convaincue que c'est un coup monté. Pour le prouver, je n'ai pas le choix : alors que je me rends à l'Opéra pour ma première représentation sur scène, je vais enquêter en secret. Il me faudra interroger, observer, fouiller dans le passé... Vais-je réussir à démasquer le coupable ?