Le crapaud poilu

Quand Hector Nichon, enquêteur en dilettante associé à la police sur certaines affaires, est appelé au secours par une connaissance qui tient un bar à Ploeuc-L'Hermitage, il y accourt avec son animal de compagnie Eolo, facétieux et futé cacatoès. A son arrivée, Minic, le tenancier, a disparu et le voilà contraint de se transformer en patron de bar. Il découvre que plusieurs personnes très âgées du village sont mortes coup sur coup. Alertant son ami de longue date, Séraphin Pillière, le commissaire du secteur, ils s'aperçoivent vite que les décédés ont tous et toutes eu un passé plus ou moins sulfureux. Alors que les morts continuent, ils tentent d'arrêter la série noire qui semble enclenchée et échafaudent un plan drastique. De rencontres pittoresques au bar en rencontres de charme, de découverte de la langue gallèse à celle du monde de la pomme de terre, Hector et Eolo s'installent dans un terroir riche et animé. Leur but ? Débusquer le tueur... ou la tueuse... de petits vieux au plus vite !