Les enquêtes de Rachel Toury Tome 4 : Cibles anonymes. Edition

Jeune et dynamique, Maximilien Fortin, dont les affaires sont florissantes, a un avenir brillant devant lui et des ambitions à revendre. Mais tout s'arrête quand on retrouve son cadavre dans son luxueux appartement, à Montréal. Aucun doute pour la capitaine Rachel Toury, c'est une mort suspecte. Rachel commence tout juste à enquêter sur cette étrange affaire qu'un second meurtre lui tombe dessus. Cette fois, c'est une femme, une coiffeuse apparemment sans histoire. De prime abord, il n'y a aucun lien entre les deux victimes qui viennent d'un univers totalement différent. Faut-il en déduire que plusieurs tueurs sévissent dans le grand Montréal ? Les ressources de Rachel Toury lui permettront-elles de mener de front ces deux enquêtes sans nuire à l'une ou à l'autre ? Avec ce nouveau roman, Agnès Ruiz renoue avec sa célèbre enquêtrice québécoise, Rachel Toury, pour le plus grand plaisir des lectrices et lecteurs !