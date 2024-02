Les membres de la Junta del Homenaje m'ont demandé d'écrire, pour l'édition du premier tome des oeuvres de Juan Vázquez de Mella, quelques lignes en guise de prélude. Les oeuvres de Mella en ont-elles vraiment besoin... ? Elles se recommandent d'elles-mêmes par leur doctrine solide, leur qualité artistique insurpassable et leur éloquence sans égale ! Leur préface devrait être un autre livre, pour analyser en profondeur toutes les idées maîtresses parsemant ces volumes, toutes les images qui les ornent, l'érudition stupéfiante qui en rehausse l'éclat et la dialectique formidable qui relie l'ensemble par des attaches d'or et d'acier. Cela ferait apparaître le profil de la figure sympathique et agréable de l'auteur que même ses ennemis (Nicolás Salmerón par exemple), non seulement respectaient, mais admiraient et aimaient. Il s'agit d'une gloire nationale, d'un héraut de notre race, d'un philosophe et orateur insigne, d'une personnalité comme il y en a eu extrêmement peu dans l'histoire de l'éloquence espagnole.