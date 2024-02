Ce livre ramasse les principales interventions du pape Benoît XVI sur l'unité des chrétiens " Notre recherche de l'unité dans la vérité et dans l'amour ne doit jamais perdre de vue la perception que l'unité des chrétiens est l'oeuvre et le don de l'Esprit Saint, et va bien au-delà de nos efforts. Par conséquent, l'oecuménisme spirituel, spécialement la prière, est le coeur de l'engagement oecuménique (cf. Décr. Unitatis redintegratio, 8). Cependant, l'oecuménisme ne portera pas de fruits durables tant qu'il ne sera pas accompagné de gestes concrets de conversion qui secouent les consciences et favorisent la guérison des souvenirs et des relations. Comme le décret sur l'oecuménisme du concile Vatican II l'affirme, "il n'y a pas d'oecuménisme sans conversion intérieure" (n. 7).