Maxi coloriages cherche-et-trouve Pokémon

Cherche, trouve et colorie les Pokémon de la nouvelle région de Paldea ! Dans ce cahier de coloriages inédit et plein de jolis décors, pars à la découverte de la nouvelle région de Paldea aux côtés de Pikachu et ses amis. Retrouve les Pokémon cachés dans plus de 30 scènes de cherche-et-trouve ! Réussiras-tu à trouver tous les Pokémon de Paldea pour devenir le meilleur Dresseur Pokémon ? Dans la même collection, découvre les autres coloriages cherche-et-trouve : Galar, Pikachu à Galar, Les Pokémon Légendaires de Galar, Les Pokémon Kung-Fu de Galar, Sacha et ses amis, Une nouvelle aventure avec Pikachu ! et A la découverte de Paldea.