Diversité et représentation. Décrypter la "pensée woke" dans la pop culture

Faut-il interdire le yoga ? Doit-on censurer Autant en emporte le vent ? Peut-on aimer Harry Potter sans être transphobe ? Ces questions, dans le sillage de la "pensée woke" , s'invitent aussi bien dans les repas de famille que dans les entreprises et offrent rarement lieu à des débats constructifs. Alors, comment décrypter ces grandes tendances afin de mieux les comprendre et de s'y adapter ? Cet ouvrage, qui illustre des enjeux de société complexes à travers des exemples issus de la pop culture, a vocation à aider les lecteurs à former un jugement éclairé sur l'un des sujets les plus emblématiques de notre époque.