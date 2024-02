Itinérances narratives. La magie dans la faille

Se mettre en route, bifurquer, se laisser surprendre par de nouveaux paysages, explorer des chemins de traverse, se connecter à notre vulnérabilité, célébrer notre interdépendance au Vivant, semer des graines de solidarité : telles sont quelques invitations de ce livre. En s'emparant de thématiques aussi actuelles que l'écolucidité et l'inclusion de la psychodiversité, cet ouvrage renoue avec les racines résolument politiques et engagées des pratiques narratives, telles qu'initiées par Michael White, David Epston, Cheryl White et David Denborough. Cet ancrage politique permet de revisiter des champs d'accompagnement (orientation professionnelle, santé, psychothérapie, ...) ajustés aux enjeux écosystémiques contemporains. En s'inspirant d'une expérience familiale de " DissiDanse ", Charlie Crettenand, psychothérapeute et formateurice, s'entoure de passionnéexs de la narrative et de personnes accompagnées pour livrer des récits de résistance et des regards alternatifs situés. Comme une toile complexe et colorée, les co-auteurexs insufflent à cet ouvrage autant de nuances que de radicalités afin d'offrir un panorama tissé de pratiques narratives originales et d'initiatives locales et collectives.