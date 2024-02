Si tu pleures comme une fontaine

A quoi ça sert de pleurer ? Le héros de cet album plein de surprise est un ver de terre si triste qu'il ne peut s'empêcher de pleurer. Il pleure tant qu'il innonde les premières pages de ses larmes ! Le narrateur, très embêté, tente avec maladresse et drôlerie de lui remonter le moral : avec des larmes, on peut faire plein de choses. Plus besoin d'eau, par exemple, pour faire cuire des pâtes ou diluer la peinture. Et cela va plus loin : sans larmes, les rivières s'assécheraient, les nuages exploseraient... Elles nous sont indispensables, alors pourquoi s'en priver ? Un album drôle et réconfortant qui redonne le sourire.