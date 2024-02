Chypre. Avec 1 Plan détachable

Plus de trois cents jours de soleil par an, des plages de sable, la mer d'azur. Randonnée dans les montagnes de Troodos, cachant des églises peintes inscrites sur la liste de l'UNESCO et datant de dix siècles. Des mosaïques anciennes colorées à Paphos, des vues magnifiques depuis les ruines de puissantes forteresses sur la côte nord, des bains dans des thermes ottomans. Des villages de montagne pleins de charme et des villes variées, reflétant l'histoire difficile de l'île : Nicosie divisée, Agia Napa festive, la galerie à ciel ouvert d'architecture gothique qu'est Famagouste. Un festival alimentaire quotidien : des délices grecs et turcs, le soir avec un verre de commandaria. Explorez le Chypre avec le guide de poche, indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, cette publications contient des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. Le guide comprend une carte laminée pliable et détachable. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des sites traités - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun - nombreuses curiosités historiques et culturelles - photos en couleurs - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable - échelle 1 : 210 000.