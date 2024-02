Le petit chien de laine

La chanson titre nous transporte dans une atmosphère drôle et enjouée où nous faisons la rencontre de Chiffon, un petit chien de laine avec une queue de coton. Un jour, ses parents l'enferment dans le placard de la salle de bain avant de se rendre tranquillement à une exposition d'humains. Mais cette armoire est habitée par de nombreuses mites affamées- Heureusement que sa maman revient à temps pour lui redonner vie ! Cette histoire loufoque est suivie de 12 chansons tendres et imagées qui emploient un langage poétique pour décrire un monde savoureux de personnages cocasses où les animaux sont à l'honneur. La collection Mots et mélodies propose des chansons, habilement rimées, faciles à interpréter, qui invitent les enfants à chanter, danser et s'amuser. Portées par des voix enjouées, ces textes réconfortants conjuguent avec poésie toute la sensibilité d'un héritage francophone vivace au coeur du continent nord-américain. Coup de coeur Charles Cros lors de sa première sortie en 2005, Paris Mômes l'avait décrit comme " Une production musicale soignée et un humour omniprésent ".