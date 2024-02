La permaculture en pas à pas

C'est décidé, vous vous lancez dans la permaculture ! Vous recherchez des méthodes simples et des conseils efficaces ? Découvrez dans cet ouvrage 50 pas à pas faciles, détaillés et illustrés pour découvrir les grands principes à mettre en place pour un jardin écologique et un potager au rendement optimal. Monter des buttes et des lasagnes, faire son bac à compost, installer des poules, stocker son eau, planter des légumes sous couverture... autant de gestes fondamentaux qui n'auront bientôt plus de secret pour vous !