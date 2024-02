Thérèse de Lisieux a dit

Ce livret est destiné à... tout le monde et n'importe qui, sans distinction de culte ni de culture, aux habitués de la Bible comme à ceux qui ne l'ont jamais lue ni entendue. Car les gens à qui s'adressait Jésus, c'était justement tout le monde et n'importe qui. Parmi les personnes qui l'écoutaient, on voyait des gens de tous âges et d'origine multiple, de sensibilités politiques ou religieuses très diverses, dont certains étaient même méprisés. Or ces derniers avaient une place particulière dans son coeur. Les "paroles" qui ont été choisies ici sont tirées tantôt de l'un, tantôt de l'autre évangile. Elles ne font pas partie de celles qui demandent une initiation chrétienne pour être assimilées. Ce sont des paroles de sagesse, à cueillir une à une et à méditer, des paroles qui s'inscrivent dans notre quotidien.