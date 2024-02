Le retour du SS. Edition

Des tueurs, comme s'ils étaient sortis d'une faille temporelle de la Seconde Guerre Mondiale, hantent le Nord de la France, semant violence et désolation. Qui sont ces membres de cet escadron de la mort, pratiquant des rites SS ? Karim Khodja, reporter, et un lieutenant de police se lancent sur la piste de ces exterminateurs aux méthodes barbares. Est-il possible que le passage de relais entre anciens et nouveaux nazis se déroule aujourd'hui, juste sous leurs yeux ? Le compte à rebours a commencé... Le retour du SS est un roman intense qui confronte Karim aux fantômes de son passé. Il devra découvrir sa véritable identité... et l'Histoire qu'on lui a cachée.