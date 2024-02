Martin Luther King

La collection "Petit & GRAND" propose de découvrir des hommes qui n'étaient pas destinés à entrer dans l'Histoire mais qui ont accompli des choses extraordinaires en écoutant leur coeur et en suivant leur rêve d'enfant. Qu'ils aient été artistes, scientifiques ou bien aventuriers, tous étaient des petits garçons rêveurs avant de devenir les grands hommes courageux et inspirants que l'on connaît. Découvre ici comment le petit Martin, qui fut très vite un pasteur hors du commun, devint un célèbre militant non-violent luttant contre la ségrégation entre Noirs et Blancs.