La littérature & l'automobile. Anthologie de Proust à Houellebecq, Tome 1

Il s'agit, dans cette trilogie dont "La Fée automobile" est le premier tome, de célébrer l'union de la littérature et de l'automobile. En effet, dès son apparition sur les routes et dans les rues, les écrivains se sont emparés de cet objet - doué d'une vitesse inconnue jusqu'alors, symbole moderne de la liberté - et l'ont inscrit dans leur prose, dans leur narration, dans leur paysage littéraire. Allant parfois jusqu'à en faire le sujet même de leurs écrits. Que ce soit sous la forme de romans, poèmes ou articles, ces écrivains - de Colette à Marcel Proust dans ce premier volet - ont fait de l'automobile un objet familier. Ils ont dessiné - et les peintres aussi - la figure du héros moderne : le chauffeur à peau de bête, intrépide centaure accompagné de sa passagère effarouchée mais coquette. Des peintures contemporaines des textes repris dans cet ouvrage les accompagnent. En février 2025 paraîtra le 2e tome, ""L'Homme à l'Hispano" et "La Garçonne"" (1918-1939). En février 2026 paraîtra le 3e et dernier tome de cette trilogie, "Auto pop, Un mythe en devenir (de 1945 à nos jours)".