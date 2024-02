Comment accéder à vos annales akashiques. Manuel pratique pour ouvrir les portes de votre passé, présent et futur

Un manuel pratique présentant un protocole éprouvé pour accéder à vos annales akashiques. Les annales akashiques sont une banque de données universelle, la source première de la connaissance des âmes de tous les mondes. Si vous avez toujours rêvé de connaître votre destinée, d'obtenir des réponses éclairantes sur l'une ou l'autre de vos préoccupations, ou encore d'être conseillé pour prendre la bonne direction, les annales akashiques vous apporteront une guidance d'une grande précision. Dans cette dimension située sur les plans éthériques, vous pourrez accéder à tout ce qui existe ? passé, présent, et futur ? , pour avancer sur votre chemin spirituel, et vivre au mieux votre vie. Cet ouvrage pratique vous invite à consulter vos annales akashiques, grâce à un protocole éprouvé, étape par étape. Au fil des pages, vous découvrirez de nombreux conseils, des enseignements lumineux, ainsi que des cas concrets pour vous montrer comment cheminer dans vos annales. Vous trouverez également un carnet de bord qui reprend des questions essentielles afin d'évoluer positivement et sereinement dans votre quotidien.