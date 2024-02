Se promener dans les rues étroites de la Ribeira, admirer les vues depuis la Tour des Clercs, visiter la célèbre librairie Lello, où a été écrit le roman sur Harry Potter, se prendre en photo sur le fond du mur de l'église carmélite, presque entièrement recouverte d'azulejos blancs et bleus. Visiter des caves à vin de Vila Nova de Gaia, participer à un match sur l'Estádio do Dragão et faire une croisière sur le fleuve Douro, combiné avec une visite des vignobles et une dégustation du célèbre porto. Découvrez Porto et ses environs avec le guide de poche, indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, cette publication, dotée d'une carte laminée, contient des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. Porto est célèbre pour son vin exceptionnel et ses monuments. Découvrez-les tous grâce à ce guide muni d'une carte laminé détachable. GUIDE : - 9 itinéraires de visite passionnants - des cartes indiquant l'emplacement des 67 sites traités - de riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets - de nombreuses curiosités historiques et culturelles - des photos en couleurs - une réalisation pratique facilitant la recherche d'informations - un format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - une carte laminée détachable incluse dans la publication - contient toutes les attractions décrites dans le guide - échelle 1 : 10 000 - couvre le territoire des environs de Porto.