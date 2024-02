Recettes de Bretagne

En Bretagne, terre (Argoat) et mer (Armor) restent intimememnt liés. La cuisine reflète cette mixité. Dans cet ouvrage, l'essentiel de la gastronomie bretonne est ainsi dévoilée à travers les coquillages et crustacés, les poissons, les viandes et volailles mais aussi les crêpes, galettes et desserts. LES RECETTES > COQUILLAGES & CRUSTACES : Palourdes farcies - Saint-Jacques à la mode de Palais - Moules à la riecoise - Gratin de fruits de mer d'Angèle - Homard à l'armoricaine > POISSONS : Filets de soles "Marie Cigogne" - Potée du forban - Cotriade du Belon - Beurre blanc nantais > VOLAILLES : Gibelotte de lapin sauvage - Faisan aux girolles - Poulet fermier au cidre de Fouesnant >VIANDES : Rillettes de grand-mère - Saucisses au chou - Rôti de porc à la bretonne - Potée au lard de Bretagne - Rouelle de veau des Johnnies - Gigot de Belle-Ile-en-Mer - Kig ha farz gwiniz du - Tripes à la mode de Vannes > GALETTES & CREPES : Galettes de sarrasin - Galettes classiques - Crêpes de froment - Crêpes au cidre doux > DESSERTS : Far aux pruneaux - Gâteau breton - Kouign-amann de Fanch