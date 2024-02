Gens de Varsovie. Edition

Berl Kuczer fait revivre la vitalité inouïe qui traversa la Varsovie juive de l'entre-deux-guerres : dans les ruelles du quartier juif se croisent cochers, crieurs de journaux, vitriers, marchandes des quatre saisons, musiciens, rabbins, poètes et activistes politiques. Entre les coulisses de théâtre, les cafés, les parcs ou le siège de l'Union des écrivains, Berl Kuczer met en scène des dizaines de figures célèbres ou anonymes. Il nous les présente avec tant de finesse et d'empathie qu'il nous semble les avoir bien connuesâ- autrefoisâ- à Varsovie. Son humour, profondément yiddish, mêle ironie, truculence et autodérision. Gens de Varsovie ne fait pas l'impasse sur la dureté de l'époque pour les juifs de Pologne. Il montre combien ce monde juif pluriel, paradoxal et plein de vie s'est heurté à l'hostilité accrue d'une fraction grandissante de la société polonaise, combien se sont multipliés, à la fin des années 1930, les signes annonciateurs du khurbn, de la destruction à venir.