Le bercail

La fille a quitté la maison familiale depuis dix ans. Revenir n'est pas chose aisée, pourtant, elle veut retrouver Père, Mère, son chez elle, la douceur d'un foyer. Le retour de la fille détraque la relation entre ses parents, elle gêne, perturbe, fait remonter des souvenirs douloureux. La communication est difficile entre eux trois. Dans la maison, on ne sait plus comment se comporter, comment agir. On tente des choses inattendues, parfois burlesques. On essaie aussi de faire remonter les beaux souvenirs, avec plus ou moins de réussite... Comment communiquer quand on ne se comprend pas ? Comment dépasser les événements du passé pour se retrouver ? Comment supporter la présence de l'autre quand elle nous est imposée ? La folie guette, dans ce huis-clos familial où Nathalie Yot interroge le secret des familles. Avec une langue directe et percutante, proche de l'oralité, elle entraîne le/la lecteurice au sein d'un trio familial dysfonctionnel inoubliable.