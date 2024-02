Au secours ! mes petits-enfants sont de retour ! 400 activités pour faire découvrir la nature aux enfants

Vos petits-enfants débarquent ce week-end ? C'est sûr, ils vont vouloir courir dans le jardin, grimper dans les arbres du parc, vous demander comment s'appelle cet oiseau ou si cette fleur se mange. Pas de panique, chers grands-parents ! Avec cet ouvrage, vous ne serez plus jamais à court d'idées pour passer du temps dans la nature avec vos petits-enfants. A partir de maintenant, vous saurez pointer les étoiles par leur nom, confectionner des sifflets et des bateaux avec trois bouts de bois et même prédire le temps rien qu'en regardant voler les hirondelles. Vous tenez là un véritable sac à malice de petits secrets, savoirs, surprises, jeux et jouets rigolos à faire avec ses dix doigts. Des astuces qui impressionneront vos petits-enfants mais aussi des moments magiques à partager avec eux, sur les traces des animaux, à la faveur de balades nocturnes... Un guide à emporter partout avec vous, en ville, sur les chemins, au bord de l'eau, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il fasse 35 °C à l'ombre !