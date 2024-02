Les réseaux. Edition 2024

Avec plus de 100 000 exemplaires vendus, Les Réseaux de Guy Pujolle s'est imposé comme la référence en langue française auprès des étudiants comme des professionnels en réseaux et télécoms. Très largement refondue et mise à jour, cette neuvième édition témoigne des évolutions rapides des technologies et des usages. Alors que certaines technologies comme la téléphonie sur IP ou la 4G sont arrivées à maturité et sont largement déployées, le monde des réseaux vit de nouveaux bouleversements : la généralisation du Cloud Networking, avec des machines virtuelles déployées sur des datacenters interconnectés en guise de routeurs et de commutateurs ; la montée en puissance de l'architecture SDN, très discutée, qui va à l'encontre de la philosophie IP en (re)centralisant les fonctions de routage et de contrôle ; le succès croissant des solutions Open Source telles que OPNFV, OpenStack ou ONOS, portées par cette vague de virtualisation de la plupart des fonctions réseau ; et enfin la transition vers la 5G, un des grands chantiers de ces prochaines années.