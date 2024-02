L'au-delà. Penser la vie après la mort, à travers l'histoire et les cultures

Comment pense-t-on la mort à travers les âges et les cultures ? Au plus haut que l'on remonte dans l'histoire de l'humanité, celle-ci s'est évertuée à imaginer un au-delà du monde des vivants. Cosmos, univers, paradis, enfer, terres sacrées ou damnées... Autant de mondes " autres " que les civilisations ont pensés, décrits, localisés, peuplés d'entités. Elles ont notamment instauré avec eux des modes de communication. Ils font l'objet de ce livre, dont la trame s'organise autour de deux grandes questions : La première est celle des raisons de l'humanité à créer des mondes " autres ", qui transcendent, transposent ou dupliquent la réalité vécue. La seconde est celle de la singulière diversité des formes, des localisations et des contenus de ces mondes outre-tombe, qui prennent des formes aussi variées que les cultures les ont dessinés et que l'histoire les a également transformés au fil des siècles. Ce sont des au-delàs, comme autant de variations autour d'un même thème, l'immortalité et le dépassement de la condition humaine. Plutôt qu'une présentation chronologique des idées (religieuses et profanes) relatives à l'au-delà, ce livre entend instruire le dossier de l'au-delà sous un angle thématique.