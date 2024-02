San Francisco en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir San Francisco avec Lonely Planet Un guide tout en couleurs, concis et pratique pour découvrir San Francisco, l'innovante et excentrique cité californienne, en quelques jours. Le Golden Gate Bridge, la prison Alcatraz, les cable cars, le Fisherman's Wharf, l'Exploratorium, la California Academy of Sciences ... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Un découpage de la ville par quartiers avec, pour chacun, un focus sur les sites à voir et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions de balades et des itinéraires thématiques : une promenade pour découvrir les peintures murales de Mission, le quartier gay historique de Castro, les escaliers et les points de vue à Russian Hill, l'ambiance bohème dans Haight St... pour une immersion complète ! De nombreuses cartes et un plan détachable avec les principaux sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.